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В центральной части Кыштыма устраняют утечку газа

Автор: КР от Сегодня, 17:07 Категория: Общество

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У магазина «Берлога» на улице Кооперативная, 1 обнаружена утечка газа. Сообщение о характерном запахе поступило в экстренные службы от работников развлекательного комплекса «Октябрь», расположенного по соседству.

 

Как сообщил сайту «КР» начальник пожарной части № 38 Андрей Раскостов, на место прибыли огнеборцы и бригада газовой службы. Сначала обследовали здание кинотеатра, но ничего подозрительного не обнаружили.

 

Вскоре была выяснена причина запаха газа. Сейчас работники газовой службы устраняют утечку у магазина. Сообщается, что опасности для жителей города нет.


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