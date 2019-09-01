В центральной части Кыштыма устраняют утечку газа Автор: КР от Сегодня, 17:07 Категория: Общество 0 У магазина «Берлога» на улице Кооперативная, 1 обнаружена утечка газа. Сообщение о характерном запахе поступило в экстренные службы от работников развлекательного комплекса «Октябрь», расположенного по соседству. Как сообщил сайту «КР» начальник пожарной части № 38 Андрей Раскостов, на место прибыли огнеборцы и бригада газовой службы. Сначала обследовали здание кинотеатра, но ничего подозрительного не обнаружили. Вскоре была выяснена причина запаха газа. Сейчас работники газовой службы устраняют утечку у магазина. Сообщается, что опасности для жителей города нет. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить