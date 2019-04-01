Жителей Кыштыма напугал запах газа

Автор: КР от Сегодня, 11:53 Категория: Общество

Вчера вечером в социальной сети «ВКонтакте» стали появляться сообщения от жителей Кыштымского городского округа о запахе газа в подъездах и квартирах многоквартирных домов.

Как сказали сайту «КР» в кыштымском филиале АО «Газпром газораспределение Челябинск», усиление запаха газа вызвано одоризацией на газораспределительной станции. В настоящий момент задействованы бригады аварийной службы для проверки всех обращений.

Всего за вчерашний день в газообслуживающую организацию поступило 122 заявки. Часть из них уже отработана.