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Жителей Кыштыма напугал запах газа

Автор: КР от Сегодня, 11:53 Категория: Общество

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Вчера вечером в социальной сети «ВКонтакте» стали появляться сообщения от жителей Кыштымского городского округа о запахе газа в подъездах и квартирах многоквартирных домов.

 

Как сказали сайту «КР» в кыштымском филиале АО «Газпром газораспределение Челябинск», усиление запаха газа вызвано одоризацией на газораспределительной станции. В настоящий момент задействованы бригады аварийной службы для проверки всех обращений.

 

Всего за вчерашний день в газообслуживающую организацию поступило 122 заявки. Часть из них уже отработана.


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