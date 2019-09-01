В Кыштыме распадается каждый третий брак Автор: КР от Сегодня, 10:54 Категория: Общество 0 Такова статистика городского отдела ЗАГС. Несмотря на то, что лето считается свадебной порой, с июня по август количество зарегистрированных браков сократилось. В этом летнем сезоне поженились 164 пары, а развелись 47. В прошлом году за этот же период было зарегистрировано 175 бракосочетаний, распалось 56 семей. Кыштымцы стали не только реже жениться, но и меньше рожать. За это лето на свет появилось 97 новорождённых. Из них мальчиков 58, девочек – 39. В прошлом году за эти же три месяца родилось на 13 детей больше. Как сообщила сайту «КР» начальник городского отдела ЗАГС Марина Шувалова, на протяжении нескольких лет самым популярным именем для мальчиков остаётся Артём. Также родители чаще всего называли сыновей Кириллом, Максимом и Львом. Среди девочек лидирует имя Виктория. Но вместе с этим зарегистрировано много новорождённых по имени Ева, Александра и Ульяна. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить