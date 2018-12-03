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В Кыштыме названы самые популярные и редкие имена новорождённых

Автор: КР от Вчера, 16:36 Категория: Общество

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Лидерами среди имён мальчиков в этом году стали Лев, Алексей, Иван и Александр. Чаще всего родители называли дочерей Софией, Евой, Дарьей и Анастасией.

 

Единичные случаи – это когда сыновьям давали имена Георгий, Еремей, Богдан и Прохор. В число редких имён для девочек вошли Людмила, Вера, Елена и Евдокия.

 

Новорождённых кыштымцев с начала этого года – 401. В прошлом году на сегодняшнее число на свет появилось 419 детей.

 

Количество свадеб за этот же временной период тоже значительно сократилось. Вместо прошлогодних 460 браков, с начала года зарегистрировано только 384.

 

Радует, что разводов тоже стало меньше. Расторгли семейные отношения 200 пар.


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