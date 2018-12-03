В Кыштыме названы самые популярные и редкие имена новорождённых Автор: КР от Вчера, 16:36 Категория: Общество 0 Лидерами среди имён мальчиков в этом году стали Лев, Алексей, Иван и Александр. Чаще всего родители называли дочерей Софией, Евой, Дарьей и Анастасией. Единичные случаи – это когда сыновьям давали имена Георгий, Еремей, Богдан и Прохор. В число редких имён для девочек вошли Людмила, Вера, Елена и Евдокия. Новорождённых кыштымцев с начала этого года – 401. В прошлом году на сегодняшнее число на свет появилось 419 детей. Количество свадеб за этот же временной период тоже значительно сократилось. Вместо прошлогодних 460 браков, с начала года зарегистрировано только 384. Радует, что разводов тоже стало меньше. Расторгли семейные отношения 200 пар. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить