В Кыштыме стали реже жениться и меньше рожать

Автор: КР от 9-11-2017, 17:11 Категория: Общество

Об этом свидетельствует статистика. По данным Кыштымского отдела ЗАГС, с начала этого года в нашем городе зарегистрировано 370 новорождённых, тогда как за аналогичный период прошлого года было выдано 463 свидетельства о рождении.

Как и прежде, мальчиков рождается больше, чем девочек. Мужское население Кыштыма пополнилось на 192 человека. Самыми популярными именами стали Артём и Михаил. В числе редких – Климент, Лука, Платон и Ролан.

Из 175 девочек девятерых назвали Софией. На сегодня это самое популярное имя у кыштымских родителей. За ней следуют Виктория и Мария. А вот Ольга и Юлия стали такими же редкими, как Николь и Лидия. Впервые в городском отделе ЗАГС зарегистрировали новорождённую по имени Кирра (именно с двойным «р»).

Что касается смертей, то они превалируют над рождаемостью. С начала года из жизни ушли 483 жителя нашего округа.

Статистика по бракам тоже неутешительная. По данным на вчерашний день, в Кыштыме узами Гименея связали себя 398 пар. В прошлом году на этот же день – 427.

– По статистике, больше всего невест – среди девушек от 18 до 24 лет, – сказала сайту «КР» начальник городского отдела ЗАГС Марина Шувалова. – Зато мужчины предпочитают вступать в брак в основном после 25 лет.

Что касается разводов, а их в этом году зарегистрировано уже 152, то чаще всего их инициируют женщины в возрасте от 25 до 40 лет. Мужчины, видимо, более терпеливы. Они чаще разводятся в возрасте 40-50 лет.