Уроженец Кыштыма принял участие в мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills

Автор: КР от Сегодня, 12:59 Категория: Общество

Сегодня в Казани пройдёт церемония закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills. В нём приняли участие более 1 300 молодых профессионалов из 63 стран. Они представляют различные сферы деятельности – от электроники, кузовного ремонта и столярного дела до флористики, парикмахерского искусства и хлебопечения.

В составе команды Челябинскуюой области есть и уроженец Кыштыма, Никита Норкин. Сейчас он работает на производственном объединении «Маяк» в Озёрске.

Никита с коллегами разрабатывает программное обеспечение автоматизированной системы контроля радиационной обстановки.

На чемпионате профмастерства госкорпорации «Росатом» AtomSkills, как уже сообщалось ранее на сайте «КР», он вошёл в число лучших программистов компетенции «Мехатроника». В этой же категории наш земляк принял участие и в WorldSkills в Казани.

Имена победителей в 56 различных профессиональных номинациях объявят сегодня. Церемонию закрытия посетит Владимир Путин.

В проведении чемпионата помогали 3 500 волонтёров из России и других стран мира. Ольга Дятлова из Кыштыма вошла в их число. Сейчас она работает в Озёрском техническом колледже.

Свой волонтёрский путь к мировому чемпионату она начала полтора года назад. После подачи заявки волонтёр попала в резерв. Сначала расстроилась, но бывалые люди подсказали, что есть ещё шанс – это программа мобильности волонтёров. Ольга прошла отбор, сообщив о своём участии в социальных волонтёрских проектах. Она помогала в работе с детьми в школах Кыштыма и Озёрска, работала по таким направлениям, как помощь приютам домашних животных, слабозащищённым группам населения.

– На мировом чемпионате волонтёры получили полную поддержку, нам оплатили проезд в обе стороны, мы живём в деревне Универсиады вместе с участниками, экспертами и другими делегатами, – поделилась с сайтом «КР» Ольга. – Питание также включено, независимо от того, выходишь ты на смену или нет. С нами живут международные волонтёры. Я живу с Дарьей, она приехала из Чехии. Тут очень дружелюбная атмосфера. Постоянно общаешься с иностранцами, им иногда требуется помощь в магазинах, кафе или просто на территории деревни.