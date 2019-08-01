В Кыштыме садоводы представили плоды своих трудов на традиционной ярмарке

Автор: КР от Сегодня, 14:23 Категория: Общество

В шестнадцатый раз в нашем городе прошла выставка-ярмарка урожая садоводов «Дары земли кыштымской». В этом году из-за реконструкции её постоянной площадки её проведения у дворца культуры "Победа" она состоялась в парке усадьбы Демидовых.

Свой урожай представили более 10 садоводческих некоммерческих товариществ Кыштымского городского округа. Каждый из них по-особенному украсил свои выставочные столы. Среди различных плодов были и такие, которые встретишь не на каждом садовом участке.

– Это вот у меня фундук, грецкий орех, ягоды годжи, актинидии – семейства киви, тонизирующие плоды дальневосточного лимонника, – сказал сайту «КР» садовод СНТ «Мичуринец» Борис Херсонский. – Конечно, за ними требуется уход, но не сказать, что это тяжело. Некоторые деревья и кустарники, на которых растут такие плоды, достигают от семи до девяти метров в высоту.

На выставке-ярмарке прошла церемония награждения участников и победителей конкурса «Цветы Кыштыма». На него были поданы 74 заявки по четырём номинациям: «Цветник в саду», «Цветник на придомовой территории», «Цветник на балконе», «Цветник в палисаднике». Помимо грамот, победители получат ещё и денежное вознаграждение.

– В проведении такого конкурса Кыштым выступил первым из всех муниципалитетов в регионе. Похожие мероприятия есть, но они, как правило, проходят в рамках благоустройства дворовых территорий или общественных пространств, – сказала сайту "КР" начальник службы по экологическому просвещению, взаимодействию с населением, СМИ и общественными организациями министерства экологии Челябинской области Марина Дымова. – Сейчас разрабатывается региональная программа «Зелёный город». Будут выделяться серьёзные финансовые средства на высадку в городах нашей области деревьев и цветов. Ваш город уже автоматически стал первым участником этого проекта.

Подробности – в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий».