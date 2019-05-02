В Кыштыме с наркотиками задержана компания из соседних городов

Автор: КР от Сегодня, 10:23 Категория: Происшествия

Сотрудники отдела по незаконному обороту наркотиков, ГИБДД и патрульно-постовой службы задержали троих мужчин и трёх женщин в возрасте от 18 до 46 лет. Они оказались жителями Озёрска, Верхнего Уфалея и Каслей.

У них изъяли около пяти граммов наркотических синтетических средств, которые, по их объяснениям, предназначались для собственного употребления.

– Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228 – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств в значительном размере, и по части 2 статьи 228 – в крупном размере, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх и десяти лет соответственно.

Задержанные находятся под подпиской о невыезде. Раньше они не привлекались к уголовной ответственности.