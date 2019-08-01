Создатель рыболовного сообщества в Кыштыме принял участие в совещании региональной Общественной палаты

Автор: КР от Сегодня, 11:22 Категория: Общество

Фото из социальных сетей, группа "Челябинские озёра, рыбалка и отдых"

Вчера в Челябинске состоялось заседание комитета рыболовства и рыбоводства региональной Общественной палаты. На нём присутствовали создатели групп, посвящённых рыбалке в социальных сетях, из областного центра, Магнитогорска, Озёрска и Кыштыма.

– Принял участие в заседании по приглашению телеведущего передачи «Мужская компания» Вячеслава Егорова и Михаила Акатьева, который во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным сделал заявление от челябинских рыбаков, – сказал сайту «КР» создатель рыболовного сообщества в Кыштыме Дмитрий Дудин. – Обсуждали проблему платных озёр. С этим уже всё решено, можно рыбачить бесплатно. Отдельно речь шла о браконьерах, теперь с ними борьба будет вестись жёстче. Скоро на озёрах, включая кыштымские, будут проводиться рейды. Наказание – вплоть до лишения свободы.

Главная задача по итогам заседания, которое длилось два с половиной часа, – создать рабочие группы для борьбы с незаконными платными озёрами и вылова рыбы сетями.

Участникам заседания были выданы документы для составления актов по проведённому рейду и памятки грамотных действий на месте.