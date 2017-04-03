Молодёжная палата приглашает жителей Кыштыма на воскресную пробежку
Автор: КР от Вчера, 15:10 Категория: Спорт
Эта инициатива общественной молодёжной палаты, созданной при Собрании депутатов Кыштымского городского округа, находит всё большую поддержку у горожан. Речь – об утренней зарядке, которая с марта проводится еженедельно.
– На зарядку приходит от 30 до 100 человек, – сказала сайту «КР» председатель палаты, работник централизованной клубной системы Ксения Чечуткова. – Нам очень приятно, что всё больше кыштымцев выбирают здоровый образ жизни.
Каждый раз комплекс физических упражнений демонстрируют опытные инструкторы. На этой неделе в воскресенье в 10 часов утра общегородская зарядка состоится на стадионе физкультурно-спортивного комплекса. Все желающие могут присоединиться к пробежке на свежем воздухе.
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