Молодёжная палата приглашает жителей Кыштыма на воскресную пробежку

Автор: КР от Вчера, 15:10 Категория: Спорт

Эта инициатива общественной молодёжной палаты, созданной при Собрании депутатов Кыштымского городского округа, находит всё большую поддержку у горожан. Речь – об утренней зарядке, которая с марта проводится еженедельно.

– На зарядку приходит от 30 до 100 человек, – сказала сайту «КР» председатель палаты, работник централизованной клубной системы Ксения Чечуткова. – Нам очень приятно, что всё больше кыштымцев выбирают здоровый образ жизни.

Каждый раз комплекс физических упражнений демонстрируют опытные инструкторы. На этой неделе в воскресенье в 10 часов утра общегородская зарядка состоится на стадионе физкультурно-спортивного комплекса. Все желающие могут присоединиться к пробежке на свежем воздухе.