Рыбаки Кыштыма бьют тревогу из-за червей в улове Автор: КР от Сегодня, 12:31 Категория: Общество 0 Известный в Кыштыме рыбак, работник медеэлектролитного завода Дмитрий Дудин, объединивший любителей рыбной ловли в единое сообщество в одной из социальных сетей, призывает всех быть осторожными с употреблением в пищу озёрной рыбы. В частности, речь идёт о рипусе, выловленном на Увильдах. – Недавно поймал 14 штук рипуса. В девяти из них обнаружил червей, – сказал сайту «КР» Дмитрий Дудин. – И я не один, кто столкнулся с такими «находками». Завтра поеду специально ещё раз на Увильды за рипусом. Дома почищу и если обнаружу червей, отнесу в Роспотребнадзор. Вдруг это описторхоз. Описторхоз – это заболевание, вызываемое плоскими червями. Заражению им подвержен и человек, употребивший такую рыбу в пищу. Заболевание характеризуется поражением протоков печени, желчного пузыря и протоков поджелудочной железы. Как пояснил Дмитрий Дудин, эти черви переносят низкие температуры. Будучи дома, он достал из морозильной камеры рипуса, что поймал ранее, дождался, пока он разморозится, почистил, и черви, которые находились в рыбе, тут же зашевелились. Кыштымский рыбак опасается за здоровье горожан. Рипус, пойманный на озере Увильды, можно купить и на рынках Кыштыма. Поэтому перед готовкой необходимо убедиться в том, что внутренности рыбы без опасных паразитов. Кстати, появление червей Дудин связывает с плохой кормовой базой озера Увильды. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить