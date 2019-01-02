Рыбаки Кыштыма бьют тревогу из-за червей в улове

Автор: КР от Сегодня, 12:31 Категория: Общество

Известный в Кыштыме рыбак, работник медеэлектролитного завода Дмитрий Дудин, объединивший любителей рыбной ловли в единое сообщество в одной из социальных сетей, призывает всех быть осторожными с употреблением в пищу озёрной рыбы. В частности, речь идёт о рипусе, выловленном на Увильдах.

– Недавно поймал 14 штук рипуса. В девяти из них обнаружил червей, – сказал сайту «КР» Дмитрий Дудин. – И я не один, кто столкнулся с такими «находками». Завтра поеду специально ещё раз на Увильды за рипусом. Дома почищу и если обнаружу червей, отнесу в Роспотребнадзор. Вдруг это описторхоз.

Описторхоз – это заболевание, вызываемое плоскими червями. Заражению им подвержен и человек, употребивший такую рыбу в пищу. Заболевание характеризуется поражением протоков печени, желчного пузыря и протоков поджелудочной железы.

Как пояснил Дмитрий Дудин, эти черви переносят низкие температуры. Будучи дома, он достал из морозильной камеры рипуса, что поймал ранее, дождался, пока он разморозится, почистил, и черви, которые находились в рыбе, тут же зашевелились.

Кыштымский рыбак опасается за здоровье горожан. Рипус, пойманный на озере Увильды, можно купить и на рынках Кыштыма. Поэтому перед готовкой необходимо убедиться в том, что внутренности рыбы без опасных паразитов.

Кстати, появление червей Дудин связывает с плохой кормовой базой озера Увильды.