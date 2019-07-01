Житель Кыштыма попался с крупной партией наркотика

Автор: КР от Сегодня, 14:48 Категория: Общество

В Кыштыме сотрудники отдела полиции по незаконному обороту наркотиков задержали мужчину 1978 года рождения. У него изъято 27 граммов наркотика растительного происхождения.

Как сказали сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, задержанный пояснил, что наркотическое средство было предназначено для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, на территории Кыштымского городского округа выявлено восемь очагов дикорастущей конопли общей площадью 23 квадратных метра. Владельцам земельных участков вынесено восемь предписаний об уничтожении наркотических зарослей. Шесть из них уже исполнены.

Напомним, полиция сейчас проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Мак-2019».Оно продлится до 31 июля.