Жительница Кыштыма перевела деньги мошенникам под видом её приятельницы Автор: КР от Вчера, 17:34 Категория: Общество 0 В дежурную часть кыштымской полиции обратилась 34-летняя местная жительница нашего города. Она получила сообщение от своей знакомой в социальной сети ВКонтакте, попросившей одолжить 12 000 рублей на пару дней. Недолго думая, женщина перевела на указанный номер банковской карты всю сумму. И только после этого позвонила приятельнице. Ничего не подозревающая «заёмщица» быстро смекнула – её страницу взломали. – По данному факту ведётся проверка, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Это первый случай попадания кыштымцев на уловки мошенников с начала года. Полицейские в сотый раз напоминают: не переводите деньги ни родным, ни знакомым, пока не убедитесь в том, что они в них действительно нуждаются. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить