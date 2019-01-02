Жительница Кыштыма перевела деньги мошенникам под видом её приятельницы

Автор: КР от Вчера, 17:34 Категория: Общество

В дежурную часть кыштымской полиции обратилась 34-летняя местная жительница нашего города. Она получила сообщение от своей знакомой в социальной сети ВКонтакте, попросившей одолжить 12 000 рублей на пару дней.

Недолго думая, женщина перевела на указанный номер банковской карты всю сумму. И только после этого позвонила приятельнице. Ничего не подозревающая «заёмщица» быстро смекнула – её страницу взломали.

– По данному факту ведётся проверка, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Это первый случай попадания кыштымцев на уловки мошенников с начала года. Полицейские в сотый раз напоминают: не переводите деньги ни родным, ни знакомым, пока не убедитесь в том, что они в них действительно нуждаются.