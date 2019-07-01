В Кыштыме только к концу июля вспомнили о детских игровых площадках

Автор: КР от Вчера, 11:14 Категория: Общество

ФОТО Сергея Кузьмина из социальной сети "ВКонтакте"

Сегодня на оперативном совещании глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева в жёсткой форме распорядилась в кратчайшие сроки решить проблему с отсутствием песка на детских игровых площадках. Жители города уже не раз возмущались этим в социальных сетях.

– Дело в том, что вблизи Кыштыма нет сертифицированного песка, – объяснял главе директор управляющей компании «Комфорт» Дмитрий Двукраев. – Отвечающий всем критериям песок есть за Челябинском. Оттуда в наш город есть резон везти только 20-тонную машину. Но это слишком много.

Начальник управления городского хозяйства Александр Махин пояснил, что в микрорайоне Каолинового его специалисты ещё два месяца назад нашли сертифицированный песок, подходящий для детских игровых площадок.

Об этом УГХ сразу же уведомило управляющие компании.

Людмила Шеболаева поручила Александру Махину и своему заместителю по социальной сфере Елене Саланчук ещё раз изучить сертификаты. Если они соответствуют всем требованиям, то закупить его в необходимом количестве для всех игровых площадок города и детских садов.

– Закажите столько, сколько потребуется – 20, 40, 60 тонн, – сказала Людмила Александровна. – Но надо завезти уже песок в песочницы округа. Не позорьте ни себя, ни меня!