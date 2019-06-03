В Кыштыме будут судить сотрудника газовой компании, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности

Автор: КР от Сегодня, 13:42 Категория: Общество

Прокуратура города Кыштыма направила в суд дело в отношении одного из работников кыштымского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск». Он обвиняется по части второй статьи 109 Уголовного кодекса – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Напомним, в январе 2018 года в строящемся нежилом частном доме на улице М. Тюменской прогремел взрыв. Под разрушенным строением оказался 34-летний хозяин дома, отец двоих детей. Позже он умер в больнице.

– В ходе предварительного расследования установлена причастность сотрудника газовой компании, который был ответственным за проведение работ по врезке в газопровод, расположенный в непосредственной близости от дома потерпевшего, – пояснил сайту «КР» заместитель прокурора города Константин Паутов. – Обвиняемый свою вину не признаёт и продолжает работать в компании.

Санкция статьи, по которой предъявлено обвинение, предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.