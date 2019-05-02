Кыштымский Алёшенька чинит сломанные велосипеды и раздаёт их детям

Автор: КР от Сегодня, 12:49 Категория: Общество

Житель соседнего с Кыштымом города Озёрска чинит старые велосипеды и самокаты, которые раздаёт детям из нуждающихся семей. Мужчина предпочитает не раскрывать своей личности и делает доброе дело через местную волонтёрскую организацию.

В социальной сети «ВКонтакте» мастер пишет под псевдонимом инопланетянина, найденного под Кыштымом в 1996 году, – Алёшенька Кыштымский.

Из двух-трёх сломанных велосипедов мужчина собирает два вполне сносных велика. Со своей страницы в ВК волонтёр-механик призывает жителей Озёрска и близлежащих городов не выбрасывать сломанные велосипеды и самокаты, а отдать их ему для ремонта.

Налаженные, настроенные и поставленные на колёса велосипеды и самокаты доставались детям не только из озёрских семей, но и из Кыштыма, Нязепетровска и Уфалея.