В Кыштым прибудет ретро-поезд

Автор: КР от Вчера, 13:33 Категория: Общество

Паровоз П-36 приедет из Челябинска на станцию «Кыштым» 8 мая в 12:12 часов. Наш город посетят ветераны Южно-Уральской железной дороги.

Вот уже 12 год на перроне их будут ожидать школьники и взрослые кыштымцы, которые по традиции приходят вместе с детьми и внуками, чтобы поздравить поколение победителей. Почётных гостей с хлебом-солью встретят кадеты четвёртой школы.

– Ретро-поезд приглашены встретить ещё и пять ветеранов войны – тружеников тыла из нашего города, – сказала сайту «КР» председатель совета ветеранов Кыштымского городского округа Нина Каданцева. – С вокзала все вместе они поедут на Дальнюю Дачу, где для них будет подготовлена концертная программа и праздничный обед.

За эти годы паровоз П-36 для кыштымцев стал одним из символов приближающегося Дня Победы. Его начали выпускать в 1945 году для скоростных поездов на Коломенском заводе. В названии поезда литеру «П» расшифровывают как «Победа». Он стал последним «паровиком», произведённом в СССР.