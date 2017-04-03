Кыштым готовится к встрече ретро-поезда

Автор: КР от Сегодня, 12:54 Категория: Даты

На станцию «Кыштым» ретро-поезд «Победа» прибудет из Челябинска 5 мая в 12:00 по местному времени. Паровоз П-36 стал для кыштымцев одним из реальных символов Дня Победы. За полосы на боках, похожие на лампасы, железнодорожники уважительно называют этот паровоз «Генералом». Поездку для ветеранов войны и труда Южно-Уральская железная дорога и администрация Кыштымского городского округа организуют в этом году уже в десятый раз.

Для почётных гостей в Кыштыме будет организована концертная программа в ДК «Победа». Ветераны возложат цветы к мемориалу «Урал ковал Победу».

Пассажирский паровоз П-36, который возглавит состав ретро-поезда, начали выпускать в 1945 году для скоростных поездов на Коломенском заводе. В названии поезда литеру «П» расшифровывают как «Победа». Длина паровоза – 28 метров, высота – 5 метров, диаметр ведущих колёс – 1 метр 85 сантиметров. В 1957 году П-36 прекратили выпускать.

«Победа» стал последним «паровиком», произведённом в СССР. В прошлом году ЮУЖД отправило П-36 на реставрацию. В Кыштым взамен него тогда прибыл состав во главе с паровозом «Л-4429», называемый «Лебедянкой» – по фамилии генерального конструктора Лебедянского.