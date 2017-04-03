Специалисты из Кыштыма устраняют аварию на бесхозяйном газопроводе в Тюбуке

Автор: КР от Сегодня, 17:07 Категория: ЖКХ

Жительница посёлка Тюбук в Каслинском районе Челябинской области позвонила по номеру «04» и сообщила о сильном запахе газа рядом с газорегуляторным пунктом. По тревожному звонку на место предполагаемой утечки немедленно выехали специалисты филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Кыштыме.

Они обнаружили коррозионное повреждение подземного стального газопровода, участок которого оказался бесхозяйным и не обслуживался уже больше десяти лет. Его немедленно отключили от подачи газа. Без голубого топлива остались 42 абонента, проживающих в двух многоквартрных и пяти частных домах.

Сразу две ремонтно-строительные бригады из Кыштыма ведут сейчас земляные работы в районе Тюбука с помощью пяти единиц специальной техники.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск», это уже не первая подобная авария на заброшенных коммуникациях. По словам главного инженера кыштымского филиала Алексея Биткова, повреждённый газопровод был проложен ещё в 1966 году. Если администрация Каслинского района не предпримет меры и не определится с хозяином трубы, то коррозия одержит верх и новые ЧП неизбежны.