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Специалисты из Кыштыма устраняют аварию на бесхозяйном газопроводе в Тюбуке

Автор: КР от Сегодня, 17:07 Категория: ЖКХ

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Жительница посёлка Тюбук в Каслинском районе Челябинской области позвонила  по номеру «04» и сообщила о сильном запахе газа  рядом с газорегуляторным пунктом. По тревожному звонку на место предполагаемой утечки немедленно выехали специалисты филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Кыштыме.

 

Они обнаружили коррозионное повреждение подземного стального газопровода, участок которого оказался бесхозяйным и не обслуживался уже больше десяти лет. Его немедленно отключили от подачи газа. Без голубого топлива остались 42 абонента, проживающих в двух многоквартрных и пяти частных домах.

 

Сразу две ремонтно-строительные бригады  из Кыштыма ведут сейчас земляные работы в районе Тюбука с помощью пяти единиц специальной техники.

 

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск», это уже не первая подобная авария на заброшенных коммуникациях. По словам главного инженера кыштымского филиала Алексея Биткова, повреждённый газопровод был проложен ещё в 1966 году. Если администрация Каслинского района не предпримет меры и не определится с хозяином трубы, то коррозия одержит верх и новые ЧП неизбежны.

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