В Кыштыме проверят, как живут и работают иностранцы

Автор: КР от Сегодня, 16:02 Категория: Общество

В эти выходные в рамках оперативно-профилактической акции «Нелегал» сотрудники кыштымской полиции усилят контроль за иностранцами, которые живут или гостят в Кыштыме.

Такая работа проводится с целью раскрытия и пресечения преступлений, связанных с незаконной миграцией, торговлей людьми, причастностью к запрещённым группировкам и нарушением общественного порядка.

– Проверим места проживания и работы иностранных граждан, – сказал сайту «КР» начальник кыштымского отдела по вопросам миграции Вадим Храмов. – Если жители города располагают сведениями о нарушениях со стороны мигрантов, можно позвонить в дежурную часть по телефонам 02 или 4-46-61.