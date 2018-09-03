В Кыштыме ловят нелегалов Автор: КР от Сегодня, 15:47 Категория: Общество 0 В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал – 2018» полицейские проводят работу по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Под особый контроль взяты стройки и рынки. – С начала этого года в Кыштыме пресечено более 20 административных правонарушений, связанных с пребыванием иностранных граждан на территории Российской Федерации, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Шесть жителей нашего города привлечены к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан. Нарушение миграционных законов повышает уровень антитеррористической угрозы и способствует деятельности преступных групп. Во избежание этого все, кто владеет информацией о незаконном проживании иностранцев, могут сообщить об этом участковым уполномоченным или позвонить в дежурную часть полиции по телефонам: 4-46-61 или 02. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить