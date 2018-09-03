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В Кыштыме ловят нелегалов

Автор: КР от Сегодня, 15:47 Категория: Общество

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В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал – 2018» полицейские проводят работу по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Под особый контроль взяты стройки и рынки.

 

– С начала этого года в Кыштыме пресечено более 20 административных правонарушений, связанных с пребыванием иностранных граждан на территории Российской Федерации, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Шесть жителей нашего города привлечены к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан. 

 

Нарушение миграционных законов повышает уровень антитеррористической угрозы и способствует деятельности преступных групп. Во избежание этого все, кто владеет информацией о незаконном проживании иностранцев, могут сообщить об этом участковым уполномоченным или позвонить в дежурную часть полиции по телефонам: 4-46-61 или 02.


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