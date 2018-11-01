Жителей Кыштыма приглашают снять отпечатки пальцев

Автор: КР от Сегодня, 16:33 Категория: Общество

Пройти добровольную дактилоскопию, в первую очередь, предлагается иностранцам и тем, у кого нет гражданства. Это в будущем может помочь избежать проблем и спорных моментов, связанных с идентификацией личности.

– В России вступил в силу административный регламент министерства внутренних дел по предоставлению бесплатной государственной помощи по снятию отпечатков пальцев, – сказал сайту «КР» начальник отдела по вопросам миграции кыштымской полиции Вадим Храмов. – Теперь ею смогут воспользоваться все, кому есть 18 лет, а также их дети, которым исполнилось шесть лет.

Снять отпечатки пальцев можно сразу же после написания соответствующего заявления. Отдел по вопросам миграции располагается на улице Красной Звезды, 97.

С начала года по собственному желанию оставили свои отпечатки в базе данных десять жителей Кыштыма. Иностранцев среди них не было.

Зато граждане иностранных государств, получающие разрешения на работу в нашей стране, должны проходить дактилоскопию в обязательном порядке.