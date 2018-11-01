Жителей Кыштыма приглашают снять отпечатки пальцев Автор: КР от Сегодня, 16:33 Категория: Общество 0 Пройти добровольную дактилоскопию, в первую очередь, предлагается иностранцам и тем, у кого нет гражданства. Это в будущем может помочь избежать проблем и спорных моментов, связанных с идентификацией личности. – В России вступил в силу административный регламент министерства внутренних дел по предоставлению бесплатной государственной помощи по снятию отпечатков пальцев, – сказал сайту «КР» начальник отдела по вопросам миграции кыштымской полиции Вадим Храмов. – Теперь ею смогут воспользоваться все, кому есть 18 лет, а также их дети, которым исполнилось шесть лет. Снять отпечатки пальцев можно сразу же после написания соответствующего заявления. Отдел по вопросам миграции располагается на улице Красной Звезды, 97. С начала года по собственному желанию оставили свои отпечатки в базе данных десять жителей Кыштыма. Иностранцев среди них не было. Зато граждане иностранных государств, получающие разрешения на работу в нашей стране, должны проходить дактилоскопию в обязательном порядке. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить