В Кыштыме продолжится газификация района ЧГРЭС

Автор: КР от Вчера, 11:34 Категория: Общество

На эти цели из местного бюджета выделено более 32 миллионов рублей. В данный момент идёт процедура определения подрядчика путём электронного аукциона.

– Это вторая очередь строительства газопровода в районе ЧГРЭС, – сказал сайту «КР» начальник отдела капитального строительства Сергей Глазков. – Первая была завершена в прошлом году. Подрядчик определится 8 апреля. Работы должны быть завершены до 1 октября.

Строительство газопровода пройдёт по улицам Юлии Ичёвой, Крестьянской, Малышева, Свердлова, Елисеева, Калинина, Горького и переулку Елисеева. Всего будет газифицировано 239 домов.

В случае, если цена контракта будет существенно занижена, в отделе капитального строительства рассчитывают начать в этом году газификацию и других улиц.