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В Кыштыме продолжится газификация района ЧГРЭС

Автор: КР от Вчера, 11:34 Категория: Общество

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На эти цели из местного бюджета выделено более 32 миллионов рублей. В данный момент идёт процедура определения подрядчика путём электронного аукциона.

 

– Это вторая очередь строительства газопровода в районе ЧГРЭС, – сказал сайту «КР»  начальник отдела капитального строительства Сергей Глазков. – Первая была завершена в прошлом году. Подрядчик определится 8 апреля. Работы должны быть завершены до 1 октября.

 

Строительство газопровода пройдёт по улицам Юлии Ичёвой, Крестьянской, Малышева, Свердлова, Елисеева, Калинина, Горького и переулку Елисеева. Всего будет газифицировано 239 домов.

 

В случае, если цена контракта будет существенно занижена, в отделе капитального строительства рассчитывают начать в этом году газификацию и других улиц.


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Интересно, живу на К. Либкнехта (начало улицы), на проект сдавала 7450 рублей ещё в 2015 году, а наша улица даже не упоминается в статье?
 
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