В Кыштыме продолжится газификация района ЧГРЭС Автор: КР от Вчера, 11:34 Категория: Общество 0 На эти цели из местного бюджета выделено более 32 миллионов рублей. В данный момент идёт процедура определения подрядчика путём электронного аукциона. – Это вторая очередь строительства газопровода в районе ЧГРЭС, – сказал сайту «КР» начальник отдела капитального строительства Сергей Глазков. – Первая была завершена в прошлом году. Подрядчик определится 8 апреля. Работы должны быть завершены до 1 октября. Строительство газопровода пройдёт по улицам Юлии Ичёвой, Крестьянской, Малышева, Свердлова, Елисеева, Калинина, Горького и переулку Елисеева. Всего будет газифицировано 239 домов. В случае, если цена контракта будет существенно занижена, в отделе капитального строительства рассчитывают начать в этом году газификацию и других улиц. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Любовь Алексеевна Вчера, 13:35 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Интересно, живу на К. Либкнехта (начало улицы), на проект сдавала 7450 рублей ещё в 2015 году, а наша улица даже не упоминается в статье? 0