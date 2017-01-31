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В Кыштыме в этом году появится ещё одна жилая новостройка

Автор: КР от Вчера, 11:30 Категория: Экономика и бизнес

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В этом году ООО «КыштымЖилСтрой» планирует начать в Кыштыме строительство ещё одного жилого дома на улице Дёмина, 7а. Как сказал сайту «КР» главный инженер компании Евгений Щелконогов, на пустующем пока участке предполагается возвести 80-квартирный пятиэтажный четырёхподъездный  дом. Его отличием станут индивидуальные газовые котлы для автономного отопления квартир  и обеспечения горячей водой.

 

На улице Горелова кыштымская строительная компания «КыштымЖилСтрой»  за последние годы возвела три кирпичных современных многоэтажных дома. Последним был сдан 55-квартирный дом № 65. На сегодня две трети квартир в нём уже реализованы. Остаются на очереди только самые большие, метраж которых превышает 100 квадратных метров.

 

Напомним, в предстоящий четверг в администрации округа пройдут публичные слушания по поводу строительства семиэтажного дома на улице Ленина, 27. Но этот участок не единственный, где в этом году может начаться новое строительство многоэтажного жилья. Девятиэтажный дом  строится на улице Свердлова, а для  переселенцев из аварийного жилья возводится ещё один дом на улице Челюскинцев.

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