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В Кыштыме завели уголовное дело на директора одной из школ города

Автор: КР от Вчера, 17:15 Категория: Общество

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В производстве следственного отдела межмуниципального отдела МВД "Кыштымский" находится уголовное дело в отношении директора средней школы №4.

 

Как пояснили сайту «КР» в прокуратуре города Кыштыма, ему инкриминируется статья 159 Уголовного кодекса – Мошеничество. Однако не исключено, что обвинение могут переквалифицировать на другую статью.

 

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении этого же директора ещё одного уголовного дела, но уже по статье 286 УК – превышение должностных полномочий.


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