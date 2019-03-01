В Кыштыме завели уголовное дело на директора одной из школ города

Автор: КР от Вчера, 17:15 Категория: Общество

В производстве следственного отдела межмуниципального отдела МВД "Кыштымский" находится уголовное дело в отношении директора средней школы №4.

Как пояснили сайту «КР» в прокуратуре города Кыштыма, ему инкриминируется статья 159 Уголовного кодекса – Мошеничество. Однако не исключено, что обвинение могут переквалифицировать на другую статью.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении этого же директора ещё одного уголовного дела, но уже по статье 286 УК – превышение должностных полномочий.