В Кыштыме будут судить сына бывшего главы округа

Автор: КР от Вчера, 09:09 Категория: Общество

В минувшую пятницу прокуратура направила в Кыштымский городской суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «База строительных изделий» Михаила Щекочихина.

Он обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса – «Незаконное получение кредита» и «Невыплата заработной платы». Максимальная санкция за незаконное получение кредита – до пяти лет лишения свободы. За невыплату зарплаты – до трёх лет лишения свободы, с лишением права занимать определённые должности.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь Кыштымского городского суда Дарья Фирсова, в этом резонансном уголовном деле, состоящем из 27 томов, фигурирует 120 потерпевших – это бывшие работники БСИ. В общей сложности долг по заработной плате перед ними составил четыре с половиной миллиона рублей.

Сейчас решается вопрос о меры пресечения для Шекочихина. Скорее всего, это будет подписка о невыезде.

Напомним, в газете «Кыштымский рабочий» от 26 марта 2016 года было опубликовано открытое письмо на имя главы округа Людмилы Шеболаевой «Кто остановит беспредел?» за подписью 31 работника БСИ. Спустя несколько дней следственный отдел Кыштыма возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. Установлено, что в некоторых случаях задолженность по заработной плате тянется с апреля 2015 года.