» » В Кыштыме лучшей народной дружиной признана казачья

В Кыштыме лучшей народной дружиной признана казачья

Автор: КР от Сегодня, 13:52 Категория: Общество

  • Не нравится
  • -1
  • Нравится

 

 

В отделе кыштымской полиции прошёл смотр-конкурс на лучшую народную дружину.

 

За это звание боролись дружины – «Кварц», в которой состоят работники радиозавода, Кыштымского медеэлектролитного завода и казачья.  К ним присоединились и команды из Карабаша – «Металлург» и одноимённая с названием города. Их оценивали отдельно.

 

Как сообщили в пресс-службе полиции, сначала участники конкурса прошли теорию по изучению законодательства и мерам личной безопасности. А потом на практике продемонстрировали приёмы самозащиты и оказания первой медицинской помощи.

 

В итоге лучшей в нашем городе признана казачья народная дружина. Второе место присудили команде «КМЭЗ», третье – дружине « Кварц».

 

В прошлом году кыштымские казаки задержали преступника, который находился в розыске за хранение наркотиков. Народным дружинам тоже предоставляют ориентировки на разыскиваемых лиц и автотранспорт.

 

При участии народных дружин в 2018 году выявлено 126 административных правонарушений.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter