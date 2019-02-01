В Кыштыме лучшей народной дружиной признана казачья

Автор: КР от Сегодня, 13:52 Категория: Общество

В отделе кыштымской полиции прошёл смотр-конкурс на лучшую народную дружину.

За это звание боролись дружины – «Кварц», в которой состоят работники радиозавода, Кыштымского медеэлектролитного завода и казачья. К ним присоединились и команды из Карабаша – «Металлург» и одноимённая с названием города. Их оценивали отдельно.

Как сообщили в пресс-службе полиции, сначала участники конкурса прошли теорию по изучению законодательства и мерам личной безопасности. А потом на практике продемонстрировали приёмы самозащиты и оказания первой медицинской помощи.

В итоге лучшей в нашем городе признана казачья народная дружина. Второе место присудили команде «КМЭЗ», третье – дружине « Кварц».

В прошлом году кыштымские казаки задержали преступника, который находился в розыске за хранение наркотиков. Народным дружинам тоже предоставляют ориентировки на разыскиваемых лиц и автотранспорт.

При участии народных дружин в 2018 году выявлено 126 административных правонарушений.