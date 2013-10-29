В Кыштыме создана добровольная народная дружина из работников медеэлектролитного завода Автор: КР от Сегодня, 13:07 Категория: Общество 0 Вчера заместитель начальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» майор полиции Артём Чамовский провёл единый инструктаж подразделений полиции на площади у дворца культуры «Победа». В нём приняли участие первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин, представители добровольной народной дружины, частного охранного предприятия «Купол» и кыштымской казачьей народной дружины. Полицейским зачитали оперативную информацию. Главная цель такого развода – повысить эффективность работы по обеспечению правопорядка. До личного состава были доведены ориентировки на разыскиваемых лиц и автотранспорт. Стражи порядка и представители общественности возьмут под контроль выявление и пресечение уличных преступлений и правонарушений. Особое внимание будет уделено соблюдению миграционного законодательства и безопасности дорожного движения. Пётр Мошкин объявил о начале работы добровольной народной дружины КМЭЗ. Возглавившему дружину начальнику операционной группы службы охраны предприятия Николаю Пичугову передано свидетельство удостоверяющее полномочия общественных дружинников. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Горожанин Сегодня, 17:52 Группа: Посетители Регистрация: 29.10.2013 Статус: 271 комментарий 0 публикаций Стражи порядка и представители общественности возьмут под контрольХорошо бы еще обратили внимание на подростков, особенно в вечернее и ночное время... 0