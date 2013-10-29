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В Кыштыме создана добровольная народная дружина из работников медеэлектролитного завода

Автор: КР от Сегодня, 13:07 Категория: Общество

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Вчера заместитель начальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» майор полиции Артём Чамовский провёл единый инструктаж подразделений полиции на площади у дворца культуры «Победа». В нём приняли участие первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин, представители добровольной народной дружины, частного охранного предприятия «Купол» и кыштымской казачьей народной дружины.

 

 

Полицейским зачитали оперативную информацию. Главная цель такого развода – повысить эффективность работы по обеспечению правопорядка. До личного состава были доведены ориентировки на разыскиваемых лиц и автотранспорт.

 

 

Стражи порядка и представители общественности возьмут под контроль выявление и пресечение уличных преступлений и правонарушений. Особое внимание будет уделено соблюдению миграционного законодательства и безопасности дорожного движения.

 

Пётр Мошкин объявил о начале работы добровольной народной дружины КМЭЗ. Возглавившему дружину начальнику операционной группы службы охраны предприятия Николаю Пичугову передано свидетельство удостоверяющее полномочия общественных дружинников.


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Стражи порядка и представители общественности возьмут под контроль
Хорошо бы еще обратили внимание на подростков, особенно в вечернее и ночное время...
 
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