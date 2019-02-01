В Кыштыме два школьника развлекались ложными вызовами пожарных Автор: КР от Сегодня, 13:20 Категория: Общество 0 Как стало известно сайту «КР», два ученика из коррекционной школы № 5 несколько раз звонили в пожарную службу № 38 с ложными сообщениями на улицах Комарова и Кирова. В соответствии со статьёй 19.13 Кодекса Российской Федерации «О заведомо ложном вызове специализированных служб», на них были составлены протоколы и направлены в суд. Но поскольку к моменту совершения административного правонарушения обоим еще нет 16 лет, суд отправил материал обратно. – Таких проказников нужно наказывать, – сказал начальник отдела надзорной деятельности № 16 Михаил Сумин. – Бывает, что когда мы выезжаем по ложному вызову, где-то на самом деле надо тушить пожар. Но на комиссию по делам несовершеннолетних будут вызваны и эти ученики, и их родители. Там и будут определены меры воздействия к ним. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить