В Кыштыме два школьника развлекались ложными вызовами пожарных

Автор: КР от Сегодня, 13:20 Категория: Общество

Как стало известно сайту «КР», два ученика из коррекционной школы № 5 несколько раз звонили в пожарную службу № 38 с ложными сообщениями на улицах Комарова и Кирова.

В соответствии со статьёй 19.13 Кодекса Российской Федерации «О заведомо ложном вызове специализированных служб», на них были составлены протоколы и направлены в суд. Но поскольку к моменту совершения административного правонарушения обоим еще нет 16 лет, суд отправил материал обратно.

– Таких проказников нужно наказывать, – сказал начальник отдела надзорной деятельности № 16 Михаил Сумин. – Бывает, что когда мы выезжаем по ложному вызову, где-то на самом деле надо тушить пожар.

Но на комиссию по делам несовершеннолетних будут вызваны и эти ученики, и их родители. Там и будут определены меры воздействия к ним.