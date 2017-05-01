В Кыштыме родителям, чьи дети были замечены на улице в ночное время, грозят штрафы
Автор: КР от Сегодня, 13:15 Категория: Общество
В Кыштымском городском округе на заседании комиссии по делам несовершеннолетних впервые будут рассматриваться протоколы, составленные на родителей, чьи дети находились на улице без сопровождения взрослых после десяти часов вечера.
Как пояснила сайту «КР» начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа Любовь Павлюк, несовершеннолетние обязаны быть дома в период с 22 часов вечера до шести часов утра. Находиться в этот период времени на улице и в общественных местах они могут только в сопровождении родителей или законных представителей.
Однако эта законодательная мера раньше давала сбои. Ответственность родителей за то, что их дети в ночное время могут быть вне дома, подпадает под статью 5.35 КоАП – «Неисполнение родительских обязанностей», а протоколы, составленные работниками полиции, рассматриваются уже не в судебном порядке, а комиссией по делам несовершеннолетних.
На сегодня на рассмотрение комиссии от подразделения по делам несовершеннолетних поступило уже шесть таких протоколов. В каждом случае родителям подростков, замеченных в ночное время на улицах города, грозит штраф до 500 рублей.
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