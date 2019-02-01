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В Кыштыме уже готовятся к дорожной разметке

Автор: КР от Вчера, 13:05 Категория: Общество

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Дорожную разметку в нашем городе проводят два раза в год. Первую – до 30 мая, повторную – с 10 до 31 августа.

 

На работы по разметке автодорог Кыштымского городского округа из местного бюджета выделено почти два с половиной миллиона рублей. Цена контракта может быть уменьшена в ходе электронных торгов.

 

Помимо автодорог и пешеходных переходов, разметка будет нанесена у остановочных комплексов, в местах обозначения искусственных неровностей.

 

Подрядчик должен гарантировать качество проведённых работ в течение шести месяцев.

 

Всего в Кыштымском городском округе бело-жёлтую разметку нанесут на 22 пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений, и ещё на 70 она будет выполнена в стандартном белом цвете.

 


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