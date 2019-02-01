В Кыштыме уже готовятся к дорожной разметке Автор: КР от Вчера, 13:05 Категория: Общество 0 Дорожную разметку в нашем городе проводят два раза в год. Первую – до 30 мая, повторную – с 10 до 31 августа. На работы по разметке автодорог Кыштымского городского округа из местного бюджета выделено почти два с половиной миллиона рублей. Цена контракта может быть уменьшена в ходе электронных торгов. Помимо автодорог и пешеходных переходов, разметка будет нанесена у остановочных комплексов, в местах обозначения искусственных неровностей. Подрядчик должен гарантировать качество проведённых работ в течение шести месяцев. Всего в Кыштымском городском округе бело-жёлтую разметку нанесут на 22 пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений, и ещё на 70 она будет выполнена в стандартном белом цвете. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить