В Кыштыме уже готовятся к дорожной разметке

Автор: КР от Вчера, 13:05 Категория: Общество

Дорожную разметку в нашем городе проводят два раза в год. Первую – до 30 мая, повторную – с 10 до 31 августа.

На работы по разметке автодорог Кыштымского городского округа из местного бюджета выделено почти два с половиной миллиона рублей. Цена контракта может быть уменьшена в ходе электронных торгов.

Помимо автодорог и пешеходных переходов, разметка будет нанесена у остановочных комплексов, в местах обозначения искусственных неровностей.

Подрядчик должен гарантировать качество проведённых работ в течение шести месяцев.

Всего в Кыштымском городском округе бело-жёлтую разметку нанесут на 22 пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений, и ещё на 70 она будет выполнена в стандартном белом цвете.