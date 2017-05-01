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В Кыштыме завершается первый этап нанесения дорожной разметки

Автор: КР от Сегодня, 13:06 Категория: Экономика и бизнес

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Завтра в Кыштыме завершится первый этап нанесения дорожной разметки. Подрядчик – ООО "Траст" из Челябинска – наносит осевую и краевую разметку на проезжей части улиц Карла Либкнехта, Ленина, Калинина и Республики.

 

Как уже сообщалось на нашем сайте, всего будет нанесено пять километров 200 метров разметки. Кроме того, на этих гостевых маршрутах появится и жёлтая зигзагообразная разметка, обозначающая место остановки общественного транспорта. 

 

Начались работы и на пешеходных переходах. Всего на территории Кыштымского городского округа 66 пешеходных переходов. 

 

На втором этапе работ на участках проезжей части, выделенных для пешеходов, а также вблизи образовательных учреждений и в центре города нанесут бело-жёлтую дорожную разметку. Яркие «зебры» появятся на улицах Ленина, Комарова, Садовая, Челюскинцев, Чернышевского, Свободы и Интернационала. Основное нанесение дорожной разметки завершится в июне. Повторное её обновление будет выполнено в августе, к началу нового учебного года. 

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На Репина не забудьте нанести разметку!
 
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