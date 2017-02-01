В морозные дни жители Кыштыма обрушивают шквал звонков на телефон ЕДДС. В то время как кому-то требуется реальная экстренная помощь

Автор: КР от Сегодня, 16:11 Категория: Общество

За сегодняшний день единая дежурно-диспетчерская служба нашего города приняла 1125 звонков от кыштымцев, интересовавшихся отменой занятий в школах. Причём зачастую сначала звонят ученики, а вслед за ними – их родители, которые попросту не верят своим чадам.

Диспетчеры ЕДДС фиксируют данные о температуре с пяти точек в разных районах нашего города – учитываются показатели на градусниках, установленных на центральной котельной, на котельных на улице Гузынина, в микрорайонах Нижнего Кыштыма и Каолиновый, а также на здании самой администрации Кыштымского округа. Решение об отмене уроков принимается управлением по делам образования ежедневно в половине седьмого утра.

После этого информация незамедлительно публикуется на официальном сайте администрации Кыштымского городского округа и дублируется в интернет-сообществе «Мы из Кыштыма» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщила сайту «КР» специалист управления гражданской защиты Евгения Баландина, первые звонки в морозные дни ЕДДС начинает принимать с пяти утра. Причём некоторые даже не удосуживаются самостоятельно посмотреть на термометр. А между тем, в то время, когда телефон единой дежурно-диспетчерской службы обрывают именно такие кыштымцы, где-то может случиться пожар или кому-то может стать плохо. И тогда те, кому действительно нужна оперативная помощь, попросту не смогут сообщить о своей беде на бесплатный номер 112.