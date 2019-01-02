Восьмиклассники Кыштыма попадут в советское прошлое Автор: КР от Вчера, 15:26 Категория: Общество 0 Выпускница второй школы, студентка первого курса Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Кристина Беспалова стала победителем областного конкурса «Студенческая инициатива». Свой проект «Назад в прошлое» она решила реализовать в Кыштыме. «Назад в прошлое» – это театрализованный квест с элементами игры для учеников восьмых классов школ города. Он пройдёт 31 января в 16 часов в здании кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Школьникам предстоит ознакомиться с играми, в которые играли их родители, бабушки и дедушки. Среди них домино, классики, крокодил и другие. На каждой из станции, по которым будут перемещаться команды из шести человек от всех школ города, им предстоит не только играть, но и выполнять задания волонтёров, которые будут одеты в духе советских времён. – Сегодня дети много времени сидят за компьютерами. Они даже не представляют, как проводили свой досуг их родители, – сказала сайту «КР» Кристина Беспалова. – Мы ознакомим их с теми играми, которые были до появления интернета. Выбрали именно восьмиклассников, потому что они зачастую мало принимают участие в городских конкурсах или мероприятиях. Да и к экзаменам им готовиться не нужно. Детей этого возраста проще организовать. Будет создана и фотозона как для участников, так и для зрителей. А кыштымский историко-революционный музей подготовит специальную экспозицию, на которой будут представлены советские игрушки. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить