Восьмиклассники Кыштыма попадут в советское прошлое

Автор: КР от Вчера, 15:26 Категория: Общество

Выпускница второй школы, студентка первого курса Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Кристина Беспалова стала победителем областного конкурса «Студенческая инициатива». Свой проект «Назад в прошлое» она решила реализовать в Кыштыме.

«Назад в прошлое» – это театрализованный квест с элементами игры для учеников восьмых классов школ города. Он пройдёт 31 января в 16 часов в здании кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа.

Школьникам предстоит ознакомиться с играми, в которые играли их родители, бабушки и дедушки. Среди них домино, классики, крокодил и другие. На каждой из станции, по которым будут перемещаться команды из шести человек от всех школ города, им предстоит не только играть, но и выполнять задания волонтёров, которые будут одеты в духе советских времён.

– Сегодня дети много времени сидят за компьютерами. Они даже не представляют, как проводили свой досуг их родители, – сказала сайту «КР» Кристина Беспалова. – Мы ознакомим их с теми играми, которые были до появления интернета. Выбрали именно восьмиклассников, потому что они зачастую мало принимают участие в городских конкурсах или мероприятиях. Да и к экзаменам им готовиться не нужно. Детей этого возраста проще организовать.

Будет создана и фотозона как для участников, так и для зрителей. А кыштымский историко-революционный музей подготовит специальную экспозицию, на которой будут представлены советские игрушки.