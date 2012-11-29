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Молодёжь Кыштыма приглашают окунуться в советское прошлое

Автор: КР от Сегодня, 11:33 Категория: Культура

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В следующий вторник, 28 марта, состоится очередная экскурсия в рамках проекта «Встречи в городе». Она пройдёт в музее кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа – там открывается экспозиция «Вперёд, в прошлое!». Ощутить на себе атмосферу советских времён смогут члены общественной молодёжной палаты – именно они и станут основными участниками встречи.

 

На выставке будут представлены игрушки той эпохи, в том числе и плюшевый медведь, набитый опилками, изготовленный почти 70 лет назад. Современная молодёжь увидит и почти уже забытое развлечение детей СССР – фильмоскоп и диафильмы.

 

Январская экспозиция музея кыштымского филиала ЮУГК "Летопись студенческой жизни"

 

Экскурсия в музее будет интерактивной – можно будет подержать в руках перьевую ручку и даже попробовать написать что-то чернилами, примерить пионерские галстуки и испытать себя в роли пионерского трубача.

 

Завершится встреча викториной, подготовленной Центром развития туризма, на знание символики и аббревиатур советской эпохи. Фотоотчёт экскурсии предоставит кыштымский фотограф Алла Алферова.

 

Стать участником встречи может любой желающий. Начало в 15 часов. Записаться на экскурсию по музею в другое время можно по телефону 4-06-43.

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