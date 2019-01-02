В Кыштыме прошла заупокойная лития по погибшим в Магнитогорске в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме

Автор: КР от Вчера, 13:30 Категория: Общество

Сегодня в 11 часов в храме Рождества Христова прошла заупокойная лития по погибшим в Магнитогорске в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме. Почтить их память пришло порядка 40 жителей Кыштыма.

Как сказал сайту «КР» священнослужитель Христорождественского храма отец Михаил Чирков, панихида по усопшим прошла и 2 января – в день, когда по всей Челябинской области был объявлен траур. На богослужение пришло 25 человек.

Напомним, взрыв в жилом доме Магнитогорска произошёл утром в понедельник, 31 декабря. По предварительной версии, это был взрыв бытового газа, из-за него обрушился один подъезд 10-этажного панельного дома 1973 года постройки. Всего в доме 12 подъездов. При взрыве 39 человек погибло, спасти из завалов удалось 24 человека.

Поисково-спасательная операция на месте взрыва подъезда жилого дома в Магнитогорске завершена. Местные власти собираются сохранить разрушенный дом, разделив его на две части.