В Кыштыме прошла заупокойная лития по погибшим в Магнитогорске в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме Автор: КР от Вчера, 13:30 Категория: Общество 0 Сегодня в 11 часов в храме Рождества Христова прошла заупокойная лития по погибшим в Магнитогорске в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме. Почтить их память пришло порядка 40 жителей Кыштыма. Как сказал сайту «КР» священнослужитель Христорождественского храма отец Михаил Чирков, панихида по усопшим прошла и 2 января – в день, когда по всей Челябинской области был объявлен траур. На богослужение пришло 25 человек. Напомним, взрыв в жилом доме Магнитогорска произошёл утром в понедельник, 31 декабря. По предварительной версии, это был взрыв бытового газа, из-за него обрушился один подъезд 10-этажного панельного дома 1973 года постройки. Всего в доме 12 подъездов. При взрыве 39 человек погибло, спасти из завалов удалось 24 человека. Поисково-спасательная операция на месте взрыва подъезда жилого дома в Магнитогорске завершена. Местные власти собираются сохранить разрушенный дом, разделив его на две части. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить