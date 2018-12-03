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В Кыштыме школьников наградили ко Дню спасателя

Автор: КР от Вчера, 15:13 Категория: Общество

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Вчера в актовом зале администрации Кыштымского округа прошло награждение участников и победителей городского творческого конкурса «Сам себе спасатель». Школьники представили 161 работу. Это на 60 проектов больше, чем в прошлом году.

 

В номинации «Художественно-изобразительное творчество» первое место в разных возрастных категориях заняли ученицы начальной школы № 2 Мария Седельникова, Мария Сивакова и Полина Мальцева из школы № 13, ученица средней школы № 2 Софья Туманова, Алёна Кустова из третьей школы и Диана Смирнова из школы № 1.

 

 

 

 

В номинации «Литературно-художественное слово» первое место разделили  Анастасия Бадретдинова из четвёртой школы, которая написала рассказ «Летнее приключение», и Алиса Емельянова из школы № 13 с литературной работой «Маленькие герои».

 

В видеотворчестве лучшими стали воспитанники Дома детского творчества Данил Абдуллин, Александр Плаксин, ученик третьей школы Андрей Мерзликин и Данил Красков из школы № 5. Они представили компьютерные презентации по профилактике опасных ситуаций в быту и на производстве.

 

Все победители и призёры получили дипломы.

 

 

 

 


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