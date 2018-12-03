В Кыштыме школьников наградили ко Дню спасателя Автор: КР от Вчера, 15:13 Категория: Общество 0 Вчера в актовом зале администрации Кыштымского округа прошло награждение участников и победителей городского творческого конкурса «Сам себе спасатель». Школьники представили 161 работу. Это на 60 проектов больше, чем в прошлом году. В номинации «Художественно-изобразительное творчество» первое место в разных возрастных категориях заняли ученицы начальной школы № 2 Мария Седельникова, Мария Сивакова и Полина Мальцева из школы № 13, ученица средней школы № 2 Софья Туманова, Алёна Кустова из третьей школы и Диана Смирнова из школы № 1. В номинации «Литературно-художественное слово» первое место разделили Анастасия Бадретдинова из четвёртой школы, которая написала рассказ «Летнее приключение», и Алиса Емельянова из школы № 13 с литературной работой «Маленькие герои». В видеотворчестве лучшими стали воспитанники Дома детского творчества Данил Абдуллин, Александр Плаксин, ученик третьей школы Андрей Мерзликин и Данил Красков из школы № 5. Они представили компьютерные презентации по профилактике опасных ситуаций в быту и на производстве. Все победители и призёры получили дипломы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить