Письмо пятиклассника из Кыштыма о прадеде стало лучшим в городе

Автор: КР от Сегодня, 11:55 Категория: Общество

В нашем городе ежегодно проводится конкурс «Герои Отечества – наши земляки». Он приурочен к Дню героев России, который отмечается 9 декабря. На конкурс были представлены и сочинения, и презентации, и видеоролики, и рисунки.



Лучшей работой, отправленной на областной этап конкурса, было признано сочинение ученика пятого класса средней школы №2 Ивана Слободчикова «Мой прадед – гордость нашей семьи». Оно проходило по номинации «Письмо моему герою».



Как сообщила сайту «КР» директор Дома детского творчества Татьяна Зубова, сегодня состоится награждение всех участников, занявших достойные места на муниципальном этапе. По такому случаю в ДДТ пригласили ветеранов Великой Отечественной и афганской войн, а также школьников среднего звена из всех школ города.