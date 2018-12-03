В Кыштыме в новогодние праздники будет работать выставка картин и прикладного творчества

Автор: КР от Вчера, 15:07 Категория: Общество

Кыштымская детская школа искусств подводит итоги первого учебного полугодия. Так, художественное отделение открыло выставку «Созвездие талантов» в детской библиотеке имени К. И. Чуковского.

От всех учеников пяти классов было представлено 98 работ, выполненных в различной технике: тушь, акварель, гуашь, уголь, гелевая ручка, витражный рисунок, войлочное валяние, роспись по дереву и коже, а также авторская кукла.

– Выставка продлится все новогодние праздники, вплоть до конца января, – сказала сайту «КР» заведующая художественным отделением детской школы искусств Лилия Вязникова. – На ней представлены работы, выполненные ребятами как по программе обучения, так и дома. Выставка является традиционной.

Узнать о времени работы выставки можно по телефону 4-12-13.