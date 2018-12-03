В Кыштыме в новогодние праздники будет работать выставка картин и прикладного творчества Автор: КР от Вчера, 15:07 Категория: Общество 0 Кыштымская детская школа искусств подводит итоги первого учебного полугодия. Так, художественное отделение открыло выставку «Созвездие талантов» в детской библиотеке имени К. И. Чуковского. От всех учеников пяти классов было представлено 98 работ, выполненных в различной технике: тушь, акварель, гуашь, уголь, гелевая ручка, витражный рисунок, войлочное валяние, роспись по дереву и коже, а также авторская кукла. – Выставка продлится все новогодние праздники, вплоть до конца января, – сказала сайту «КР» заведующая художественным отделением детской школы искусств Лилия Вязникова. – На ней представлены работы, выполненные ребятами как по программе обучения, так и дома. Выставка является традиционной. Узнать о времени работы выставки можно по телефону 4-12-13. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить