В Кыштыме открыта выставка картин, нарисованных в Суздале Автор: КР от Сегодня, 12:55 Категория: Культура 0 В читальном зале детской библиотеки имени К. И. Чуковского размещены около 30 работ юной художницы Софьи Долговой. Она учится в кыштымской детской школе искусств пятый год. Поступив на художественное отделение, сразу же начала подготовку к областным академическим конкурсам. Успех не заставил себя ждать. Среди множества наград – победа в номинации «Народное признание», приз зрительских симпатий, который Софья получила по итогам открытого голосования на телеканале ОТВ. В этом году девушка стала лауреатом областного благотворительного фонда «Премия Андрюша», за что была премирована двухнедельной поездкой в Суздаль на пленэр. – Вокруг была сказочная атмосфера, звучал кларнет. По утрам слышалась флейта. Картины получились такими же вдохновенными, как и город, – поделилась впечатлениями с сайтом «КР» Софья. Её первую персональную выставку в детской библиотеке посетили известный кыштымский художник Владимир Аникеев и скульптор Юрий Борисенков. По их словам, в картинах сильная графика и великолепная акварель. Выставка Софьи Долговой будет открыта в детской библиотеке имени К. И. Чуковского до середины ноября. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить