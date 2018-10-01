В Кыштыме открыта выставка картин, нарисованных в Суздале

Автор: КР от Сегодня, 12:55 Категория: Культура

В читальном зале детской библиотеки имени К. И. Чуковского размещены около 30 работ юной художницы Софьи Долговой. Она учится в кыштымской детской школе искусств пятый год. Поступив на художественное отделение, сразу же начала подготовку к областным академическим конкурсам.

Успех не заставил себя ждать. Среди множества наград – победа в номинации «Народное признание», приз зрительских симпатий, который Софья получила по итогам открытого голосования на телеканале ОТВ.

В этом году девушка стала лауреатом областного благотворительного фонда «Премия Андрюша», за что была премирована двухнедельной поездкой в Суздаль на пленэр.

– Вокруг была сказочная атмосфера, звучал кларнет. По утрам слышалась флейта. Картины получились такими же вдохновенными, как и город, – поделилась впечатлениями с сайтом «КР» Софья.

Её первую персональную выставку в детской библиотеке посетили известный кыштымский художник Владимир Аникеев и скульптор Юрий Борисенков. По их словам, в картинах сильная графика и великолепная акварель.

Выставка Софьи Долговой будет открыта в детской библиотеке имени К. И. Чуковского до середины ноября.