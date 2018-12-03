Чиновники Кыштыма будут круглосуточно дежурить в новогодние каникулы

Автор: КР от Вчера, 11:25 Категория: Общество

Такое поручение главам городских округов и муниципальных районов дал глава региона Борис Дубровский. Кроме того, он потребовал обратить особое внимание на безопасность детей во время зимних каникул.

– Близятся новогодние праздники. Поручаю во всех администрациях, профильных ведомствах, коммунальных и чрезвычайных службах обеспечить круглосуточное дежурство, – отметил губернатор. – Проверить заранее и сделать так, чтобы люди дозванивались с первого раза. Проверить готовность коммунальщиков, электросетевого хозяйства, пожарных.

По словам пресс-секретаря администрации Кыштымского городского округа Натальи Пановой, с 30 декабря по 8 января на круглосуточные дежурства будут заступать работники администрации. Они будут ежедневно объезжать город и проверять работу котельных и служб жизнеобеспечения.

Кроме того, на расширенном оперативном совещании первый заместитель главы Кыштымского округа Пётр Мошкин потребовал от аварийно-диспетчерских служб, служб экстренного реагирования назначить дежурные бригады.

В предновогодние дни будут проверены места продажи пиротехники, помещения, в которых состоятся праздничные ёлки. Аптекам порекомендуют запастись медикаментами первой необходимости.

По традиции, в новогоднем номере газеты «Кыштымский рабочий», который выйдет 28 декабря, будут опубликованы телефоны многих служб и учреждений нашего города, а также расписания работы отдела ЗАГС, горбольницы и движения транспорта в праздничные дни.