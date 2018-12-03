Чиновники Кыштыма будут круглосуточно дежурить в новогодние каникулы Автор: КР от Вчера, 11:25 Категория: Общество 0 Такое поручение главам городских округов и муниципальных районов дал глава региона Борис Дубровский. Кроме того, он потребовал обратить особое внимание на безопасность детей во время зимних каникул. – Близятся новогодние праздники. Поручаю во всех администрациях, профильных ведомствах, коммунальных и чрезвычайных службах обеспечить круглосуточное дежурство, – отметил губернатор. – Проверить заранее и сделать так, чтобы люди дозванивались с первого раза. Проверить готовность коммунальщиков, электросетевого хозяйства, пожарных. По словам пресс-секретаря администрации Кыштымского городского округа Натальи Пановой, с 30 декабря по 8 января на круглосуточные дежурства будут заступать работники администрации. Они будут ежедневно объезжать город и проверять работу котельных и служб жизнеобеспечения. Кроме того, на расширенном оперативном совещании первый заместитель главы Кыштымского округа Пётр Мошкин потребовал от аварийно-диспетчерских служб, служб экстренного реагирования назначить дежурные бригады. В предновогодние дни будут проверены места продажи пиротехники, помещения, в которых состоятся праздничные ёлки. Аптекам порекомендуют запастись медикаментами первой необходимости. По традиции, в новогоднем номере газеты «Кыштымский рабочий», который выйдет 28 декабря, будут опубликованы телефоны многих служб и учреждений нашего города, а также расписания работы отдела ЗАГС, горбольницы и движения транспорта в праздничные дни. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить