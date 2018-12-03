В Кыштыме жильцы дома обратились в прокуратуру за защитой своих прав

Автор: КР от Вчера, 16:26 Категория: Общество

Общежитие на улице Юлии Ичёвой, 183 известно всему городу своей дурной славой. Многие жильцы этой многоэтажки ведут асоциальный образ жизни. Не случайно сюда часто приходится выезжать работникам полиции. За услуги ЖКХ они, разумеется, не платят.

Однако в этом доме живут и благополучные семьи, для которых такое соседство приносит массу неудобств. Ни одна управляющая компания не желает брать на баланс эту пятиэтажку. Это и стало причиной обращения жильцов в прокуратуру.

– В этом доме 30 процентов квартир принадлежит муниципальному фонду, остальные находятся в собственности жителей, – сообщил сайту «КР» прокурор Кыштыма Сергей Волков. – Обе стороны не выполняют своих обязательств по содержанию помещений. Администрации Кыштымского округа внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства.

Временно это здание обслуживает МУП «Дирекция единого заказчика». В ближайшее время муниципальные чиновники должны решить проблему содержания дома и обсудить с жильцами создание товарищества собственников жилья.