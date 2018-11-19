В Кыштыме для юридических лиц и предпринимателей введут проверочные листы

Автор: КР от 19-11-2018, 16:47 Категория: Общество

Сотрудники Государственного пожарного надзора с 13 ноября начали работать по новой форме контроля. Она содержит список контрольных вопросов и требований, в зависимости от класса функциональной пожарной опасности объектов.

– Ближайшие плановые проверки уже будут проводиться по новой форме, – сказал сайту «КР» сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 16 по линии МЧС Владимир Беспалов. – А изменения в мероприятиях по надзору в области выбора земельного участка, контролю за проектированием, строительством и приёмкой объектов в эксплуатацию пока проходят утверждение, их планируются ввести в 2019 году.

Ожидается, что введение проверочных листов поможет собственникам объектов заранее подготовиться к визиту сотрудников Госпожнадзора и вовремя устранить имеющиеся нарушения.



Ознакомиться с проверочными листами можно в информационно-справочных системах «ГАРАНТ», «Консультант плюс», на портале правовой информации pravo.gov.ru, а также на официальном сайте МЧС России www.mchs.gov.ru.