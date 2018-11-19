В Кыштыме для юридических лиц и предпринимателей введут проверочные листы Автор: КР от 19-11-2018, 16:47 Категория: Общество 0 Сотрудники Государственного пожарного надзора с 13 ноября начали работать по новой форме контроля. Она содержит список контрольных вопросов и требований, в зависимости от класса функциональной пожарной опасности объектов. – Ближайшие плановые проверки уже будут проводиться по новой форме, – сказал сайту «КР» сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 16 по линии МЧС Владимир Беспалов. – А изменения в мероприятиях по надзору в области выбора земельного участка, контролю за проектированием, строительством и приёмкой объектов в эксплуатацию пока проходят утверждение, их планируются ввести в 2019 году. Ожидается, что введение проверочных листов поможет собственникам объектов заранее подготовиться к визиту сотрудников Госпожнадзора и вовремя устранить имеющиеся нарушения. Ознакомиться с проверочными листами можно в информационно-справочных системах «ГАРАНТ», «Консультант плюс», на портале правовой информации pravo.gov.ru, а также на официальном сайте МЧС России www.mchs.gov.ru. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить