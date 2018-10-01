Кыштым тоже может войти в сейсмоопасную зону Автор: КР от Сегодня, 17:40 Категория: Общество 0 Учёные полагают, что после землетрясений, случившихся в Катав-Ивановском районе в начале сентября, нужно пересмотреть уровень сейсмоактивности в Челябинской области. До недавнего времени считалось, что в нашем регионе возможны колебания земной коры магнитудой не более пяти баллов. Но подземные толчки в Катав-Ивановске достигали шести баллов. Землетрясение ощущалось даже в кыштымских домах. Возникает вопрос: при встрясках какой магнитуды может устоять многоэтажное жильё в нашем городе? – Местные строения точно выдержат землетрясения в шесть баллов, – сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству Рудольф Гурцкая. – Фундамент новостроек и домов прошлых лет соответствует ГОСТу и сделан с учётом характеристик грунтов, в том числе учтена возможная сейсмическая активность. Рудольф Ревазович уверен, что природных землетрясений в Кыштыме не может быть из-за географических особенностей. А причина подземных толчков в Катав-Ивановске до сих пор выясняется. Велика вероятность, что это был результат производственной деятельности. В районе эпицентра землетрясения оказалась деревня Орловка. Там учёные на год поставили датчики, которые будут передавать данные о процессах, происходящих в земной коре. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить