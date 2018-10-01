Кыштым тоже может войти в сейсмоопасную зону

Автор: КР от Сегодня, 17:40 Категория: Общество

Учёные полагают, что после землетрясений, случившихся в Катав-Ивановском районе в начале сентября, нужно пересмотреть уровень сейсмоактивности в Челябинской области.

До недавнего времени считалось, что в нашем регионе возможны колебания земной коры магнитудой не более пяти баллов. Но подземные толчки в Катав-Ивановске достигали шести баллов.

Землетрясение ощущалось даже в кыштымских домах. Возникает вопрос: при встрясках какой магнитуды может устоять многоэтажное жильё в нашем городе?

– Местные строения точно выдержат землетрясения в шесть баллов, – сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству Рудольф Гурцкая. – Фундамент новостроек и домов прошлых лет соответствует ГОСТу и сделан с учётом характеристик грунтов, в том числе учтена возможная сейсмическая активность.

Рудольф Ревазович уверен, что природных землетрясений в Кыштыме не может быть из-за географических особенностей. А причина подземных толчков в Катав-Ивановске до сих пор выясняется. Велика вероятность, что это был результат производственной деятельности.

В районе эпицентра землетрясения оказалась деревня Орловка. Там учёные на год поставили датчики, которые будут передавать данные о процессах, происходящих в земной коре.