Жителей Южного Урала разбудило довольно сильное землетрясение Автор: КР от Вчера, 09:32 Категория: Происшествия 0 Сегодня около четырёх утра в Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,5. Его эпицентр находился вблизи Катав-Ивановска. Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. Сейсмическая активность зарегистрирована также на юге Свердловской области и в Башкирии. Последствия землетрясения в Катав-Ивановске Спасатели в срочном порядке проверяют больницы, школы, детские сады и жилые дома. Данных о разрушенных зданиях и сооружениях, как и о жертвах, нет. Как сообщает сайт chelyabinsk.74.ru, сегодня отменены занятия в Катав-Ивановском индустриальном техникуме. В его здании после землетрясения появились трещины, посыпалась штукатурка. В 2005 году в Катав-Ивановске и Златоусте были зафиксированы небольшие подземные толчки. Через год они повторились – тогда сила землетрясения составила четыре балла по шкале Рихтера. Его связывали с обрушением в породе. В зону подземных толчков в этот раз попали Ашинский район, Куса, Усть-Катав, Сатка. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить