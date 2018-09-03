Жителей Южного Урала разбудило довольно сильное землетрясение

Автор: КР от Вчера, 09:32 Категория: Происшествия

Сегодня около четырёх утра в Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,5. Его эпицентр находился вблизи Катав-Ивановска.

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. Сейсмическая активность зарегистрирована также на юге Свердловской области и в Башкирии.

Последствия землетрясения в Катав-Ивановске

Спасатели в срочном порядке проверяют больницы, школы, детские сады и жилые дома. Данных о разрушенных зданиях и сооружениях, как и о жертвах, нет.

Как сообщает сайт chelyabinsk.74.ru, сегодня отменены занятия в Катав-Ивановском индустриальном техникуме. В его здании после землетрясения появились трещины, посыпалась штукатурка.

В 2005 году в Катав-Ивановске и Златоусте были зафиксированы небольшие подземные толчки. Через год они повторились – тогда сила землетрясения составила четыре балла по шкале Рихтера. Его связывали с обрушением в породе.

В зону подземных толчков в этот раз попали Ашинский район, Куса, Усть-Катав, Сатка.