В Кыштыме проверили иностранцев Автор: КР от Вчера, 12:29 Категория: Общество 0 Сотрудники кыштымской полиции завершили оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению иностранцев, незаконно проживающих в нашем городе. – За девять дней было выявлено 14 нарушений миграционного законодательства и 12 нарушений правил въезда и выезда на территорию Российской Федерации, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Каждый нелегал заплатит за незаконное пребывание в стране штраф – две тысячи рублей. Также были проверены девять граждан Китайской Народной Республики. Однако факт фиктивной постановки на миграционный учёт не подтвердился. Принято два решения об административном выдворении лиц без гражданства за пределы Российской Федерации. Возбуждено одно уголовное дело в отношении жителя Кыштыма, который фиктивно поставил гражданина нашей страны на регистрационный учёт по месту пребывания. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить