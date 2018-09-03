В Кыштыме суд проявил гуманность к возрастному похитителю ковра Автор: КР от Сегодня, 16:22 Категория: Общество 0 Как уже сообщалось на сайте «КР» полиция Кыштыма с помощью активных граждан смогла восстановить маршрут автомобиля похитителя ковра и задержать подозреваемого. В минувший понедельник Кыштымский городской суд рассмотрел дело 78-летнего жителя города Озёрска, который полностью признал свою вину и возместил ущерб в размере 8000 рублей. Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе Кыштымского городского суда, следователь ходатайствовала о прекращении уголовного дела и назначении меры наказания в виде судебного штрафа в связи с тем, что обвиняемый ранее не судим и впервые совершил преступление средней тяжести. Подсудимый, его защитник и потерпевшая возражений не имели. Суд удовлетворил ходатайство. Мужчине выписан судебный штраф в размере 5000 рублей. На его оплату отводится 60 дней. Если он не будет оплачен, пенсионера привлекут к уголовной ответственности. Постановление суда ещё не вступило в законную силу. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить