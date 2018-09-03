В Кыштыме суд проявил гуманность к возрастному похитителю ковра

Автор: КР от Сегодня, 16:22 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР» полиция Кыштыма с помощью активных граждан смогла восстановить маршрут автомобиля похитителя ковра и задержать подозреваемого.

В минувший понедельник Кыштымский городской суд рассмотрел дело 78-летнего жителя города Озёрска, который полностью признал свою вину и возместил ущерб в размере 8000 рублей.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе Кыштымского городского суда, следователь ходатайствовала о прекращении уголовного дела и назначении меры наказания в виде судебного штрафа в связи с тем, что обвиняемый ранее не судим и впервые совершил преступление средней тяжести. Подсудимый, его защитник и потерпевшая возражений не имели.

Суд удовлетворил ходатайство. Мужчине выписан судебный штраф в размере 5000 рублей. На его оплату отводится 60 дней. Если он не будет оплачен, пенсионера привлекут к уголовной ответственности.

Постановление суда ещё не вступило в законную силу.