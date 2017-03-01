В Кыштыме наркоторговца приговорили к десяти годам колонии строгого режима
Автор: КР от Вчера, 12:15 Категория: Происшествия
Вчера Кыштымский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего жителя нашего города Сергея Бродягина. Следствием установлено, что летом 2015 года, вступив в преступный сговор со знакомым Александром Плаксиным, он решил организовать наркобизнес. Причём они намеревались реализовывать наркотики и через интернет.
В июне им удалось сбыть на территории нашего города около одного грамма синтетического вещества, что по закону приравнивается к значительному объёму. Однако уже в июле, во время очередной сделки, оба были задержаны сотрудниками тогда ещё действующего Озёрского межрайонного отдела наркоконтроля.
Как сказала сегодня сайту «КР» пресс-секретарь городского суда Дарья Фирсова, Александр Плаксин признал свою вину и заключил соглашение со следствием. Его осудили в августе прошлого года, назначив наказание в виде семи с половиной лет колонии строго режима и штрафа в размере 35 тысяч рублей.
Бродягин до последнего отрицал свою вину. Но кыштымский городской суд, изучив все обстоятельства дела, приговорил его к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Комментарии
Спасибо деду. В Кыштыме виновник ДТП может остаться без водительских прав (Наблюдатель)
Не фара, а задний фонарь >>>
В Кыштыме спасатели-водолазы работают на дне озера Сугомак (рыбачок)
проверяют сколько рыбы осталось в пруду вся сдохла воды ей на зиму не оставили >>>
Бдительность и ещё раз бдительность. В Кыштыме людей пугают чёрным экраном (Гость Дмитрий)
такая же ерунда была с интернетом, но представлялись не сразу, а только после того как я переспросил их 3 раза, компания интерсвязь >>>
Депутат Госдумы Владимир Бурматов стал одним из авторов законопроекта по снижению платы за ОДН (Людмила)
Опять "отличились" И КТО виноват А платили денежки простые жители, ничего не подозревающие Дурят нашего брата >>>
Жителям Кыштыма предлагают сообщать адреса торговцев смертью (Кирилл Мазур)
а после 24 марта проблема исчезнет чудаки >>>
Все комментарии