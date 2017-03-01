В Кыштыме наркоторговца приговорили к десяти годам колонии строгого режима

Автор: КР от Вчера, 12:15 Категория: Происшествия

Вчера Кыштымский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего жителя нашего города Сергея Бродягина. Следствием установлено, что летом 2015 года, вступив в преступный сговор со знакомым Александром Плаксиным, он решил организовать наркобизнес. Причём они намеревались реализовывать наркотики и через интернет.

В июне им удалось сбыть на территории нашего города около одного грамма синтетического вещества, что по закону приравнивается к значительному объёму. Однако уже в июле, во время очередной сделки, оба были задержаны сотрудниками тогда ещё действующего Озёрского межрайонного отдела наркоконтроля.

Как сказала сегодня сайту «КР» пресс-секретарь городского суда Дарья Фирсова, Александр Плаксин признал свою вину и заключил соглашение со следствием. Его осудили в августе прошлого года, назначив наказание в виде семи с половиной лет колонии строго режима и штрафа в размере 35 тысяч рублей.

Бродягин до последнего отрицал свою вину. Но кыштымский городской суд, изучив все обстоятельства дела, приговорил его к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.