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В Кыштыме установили специальные знаки навигации для туристов

Автор: КР от Сегодня, 12:55 Категория: Общество

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Они отвечают методических рекомендациям министерства культуры Российской Федерации по установке знаков туристической навигации. Новые знаки размещены пока только в центральной части города, но до конца года они появятся и вдоль улицы Республики до железнодорожного вокзала.

 

– Указатели помогут туристам лучше ориентироваться в городе. Им будет проще находить интересные, красивые и исторические места Кыштыма, – сказала сайту «КР» директор центра туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина. – Всего на установку знаков туристической навигации – из местного бюджета – выделено 150 тысяч рублей.

 

 

Туристы, ориентируясь по новым информационным указателям, содержащим текст на русском и английском языках, смогут легко узнать расположение таких объектов, как  Белый дом, Храм Рождества Христова, Дом Дружинина, туристско-информационный центр, церковь Сошествия Святого Духа на апостолов, Народный дом  и набережная. Все знаки содержат QR-коды с краткой исторической справкой опять же на двух языках об объектах культурного наследия  и достопримечательностях города.

 

Сейчас пока установлено семь знаков туристической навигации. Всего их будет 13.


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