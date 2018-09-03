В Кыштыме установили специальные знаки навигации для туристов Автор: КР от Сегодня, 12:55 Категория: Общество 0 Они отвечают методических рекомендациям министерства культуры Российской Федерации по установке знаков туристической навигации. Новые знаки размещены пока только в центральной части города, но до конца года они появятся и вдоль улицы Республики до железнодорожного вокзала. – Указатели помогут туристам лучше ориентироваться в городе. Им будет проще находить интересные, красивые и исторические места Кыштыма, – сказала сайту «КР» директор центра туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина. – Всего на установку знаков туристической навигации – из местного бюджета – выделено 150 тысяч рублей. Туристы, ориентируясь по новым информационным указателям, содержащим текст на русском и английском языках, смогут легко узнать расположение таких объектов, как Белый дом, Храм Рождества Христова, Дом Дружинина, туристско-информационный центр, церковь Сошествия Святого Духа на апостолов, Народный дом и набережная. Все знаки содержат QR-коды с краткой исторической справкой опять же на двух языках об объектах культурного наследия и достопримечательностях города. Сейчас пока установлено семь знаков туристической навигации. Всего их будет 13. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить