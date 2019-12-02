Взял за правило – побеждать

Автор: КР от Вчера, 11:00 Категория: Социальные проекты

Командир отделения пожарно-спасательной части № 38 Евгений Чуфаров, проверяя собственные силы, однажды пробежал 42 километра.

Больше десяти лет он занимается лёгкой атлетикой и даже семь раз становился победителем эстафеты на призы газеты «Кыштымский рабочий». Его увлечение бегом говорит не только о стремлении к здоровому образу жизни. Это проявление характера.

Каждая сотня метров давалась с трудом

Способности нашего героя отметила преподаватель по физической культуре Лидия Александровна Садыкова ещё во время учёбы в бывшем профессиональном лицее № 30. Затем тренировать будущего чемпиона продолжил Вадим Вячеславович Гуськов в спортивном клубе «Микки Маус». И уже восемь лет Евгений самостоятельно тренируется на лыжной базе радиозавода.

– С трепетом в душе вспоминаю, как в 2008 году завоевал свою первую золотую медаль, – говорит спортсмен.– Это был городской кросс для школьников и студентов. На тот момент лёгкой атлетикой я занимался всего полгода. Даже тренер не ожидал от меня результата выше третьего места, тем более что соперники были сильные и опытные. Но я победил.

В 2014 году Евгений принял участие в осеннем марафоне «Путь к роднику» в Слюдоруднике и стал серебряным призёром в абсолютном зачёте. Тогда на соревнования съехались спортсмены со всей России. Марафонцы преодолели 42 километра.

– Мне хотелось проверить собственные силы, – сказал Женя. – Накануне в посёлке прошёл сильный снегопад. Погода была совсем неподходящая для бега – и без того тяжёлую трассу осложнял нечищеный снег, который к тому же прилипал к подошвам кроссовок. С 15 по 32 километр я лидировал, но после меня догнал Владимир Корсаков. Тогда и началось основное испытание. Организм почти исчерпал свои резервы, поэтому каждая сотня метров давалась с трудом. Добежал лишь благодаря характеру и выдержке.

Следуя зову сердца

В нашей жизни многое определяет случай. Будучи школьником, Женя прогуливался с приятелем по району частного сектора. Вдруг мальчики увидели, как из-под крыши одного из домов клубами стелется дым. Они не растерялись, постучали в окно и сказали хозяйке о возгорании. Растерянная женщина налила несколько вёдер воды, и школьники потушили тлеющий чердак. Тогда удалось избежать большого пожара.

Через несколько лет наш герой решил устроиться на работу в пожарно-спасательную часть, чтобы уже профессионально помогать людям, спасать их от стихии и её последствий. По словам Евгения, без поддержки и взаимовыручки в этом деле не обойтись, поэтому он рад, что работает в дружной и сплочённой команде.

– Когда поступает сообщение о возгорании, сразу представляю план местности. Я хорошо ориентируюсь. Вспоминаю, где находится ближайший пожарный гидрант. Самым сложным в своей практике считаю пожар, в котором погибла супружеская пара. Ликвидировали возгорание несколько часов, начиная с шести утра.

Дома нашего героя ждёт жена Мария.Она уверена, что если потребуется, Женя всегда придёт на помощь. Сделает это абсолютно бескорыстно, по зову сердца.

Вершины скал покоряют вместе

Они познакомились десять лет назад. Маша признаётся, что переживает за мужа, когда он уходит на смену. С одной стороны быть женой человека с опасной профессией непросто, постоянно волнуешься за него. С другой стороны, есть уверенность в муже – он надёжный и отважный человек, с ним ничего не страшно, и ему всё по плечу.

За эти годы у супругов появились свои семейные традиции. Они всегда отмечают день знакомства и дату, когда Евгений сделал любимой предложение руки и сердца. Ежегодно Чуфаровы покоряют Аракульские Шиханы.

– Красота этих скал настолько покорила, что хочется подниматься на них снова и снова. И не смущает тяжёлый рюкзак за спиной, – поделился Евгений.

Молодая семья любит путешествовать по России и мечтает побывать в Объединённых Арабских Эмиратах.

– Когда смотрю фильмы и видеоролики об этой стране, у меня складывается впечатление, что государство создало все условия для стабильной и комфортной жизни граждан, – говорит Евгений. – Арабские Эмираты расположены на пересечении торговых путей Европы, Азии и Африки. Здесь богатая современная архитектура, которая вписывается в природный ландшафт. Также нам был бы интересен сборный тур по Соединённым Штатам Америки.

Родной Кыштым, по мнению Жени, тоже весьма привлекателен для туристов. В нашем городе можно увидеть немало достопримечательностей и просто насладиться природными красотами, включая знаменитый карьер «Бали» с изумрудно-голубой водой.

Наш разговор коснулся развития спортивной жизни в городе. Евгений рад, что в Кыштыме появилось несколько воркаутплощадок. Это стимул для молодёжи с пользой проводить свободное время.

Огнеборец считает лишним обилие питейных заведений на улицах нашего города, особенно на гостевых маршрутах. Он придерживается здорового образа жизни: не курит, не употребляет алкоголь и старается правильно питаться.

Быть в хорошей физической форме – очень важное условие для успешного преодоления будущих марафонов и кроссов. Ежегодно Евгений выходит на старт традиционной майской легкоатлетической эстафеты на призы газеты «КР». Без его участия также не обходится Всероссийский забег «Кросс нации» и другие городские спортивные состязания. Он давно взял себе за правило – побеждать.

Факт

За годы спортивной жизни Евгений Чуфаров завоевал 32 медали и 11 кубков. Большинство наград – за первое место.